Grande partecipazione al convegno di Fratelli d'Italia a Ragusa

Grande partecipazione all’incontro organizzato a Ragusa da Fratelli d’Italia con il coordinatore regionale e Sindaco di Catania Salvo Pogliese. “Sono positivamente stupito da una così folta partecipazione di persone ad un incontro politico fissato in un sabato a mezzogiorno”.

Così ha esordito il coordinatore regionale e sindaco di Catania, Salvo Pogliese, nel suo incontro con i dirigenti ed i simpatizzanti Fratelli d’Italia che si è tenuto oggi a Ragusa. L’incontro, introdotto dal coordinatore cittadino Alessandro Sittinieri, ha visto anche la partecipazione del coordinatore provinciale Salvo Sallemi, nonchè del vice sindaco di Giarratana, Salvatore Pagano, e del consigliere comunale di Modica, Tato Cavallino, che hanno esposto le loro esperienze amministrative e le difficoltà che si incontrano quotidianamente nello svolgimento dei loro ruoli. Particolarmente interessante è stato poi l’intervento del Sindaco Pogliese che ha evidenziato come la crescita di Fratelli d’Italia sia da attribuire alla coerenza dimostrata dal suo leader Giorgia Meloni in un quadro politico generale fatto di confusione e di comportamenti contraddittori.

“Fratelli d’Italia ha ancora molti margini di crescita se solo si considera che Giorgia Meloni ha un indice di gradimento molto elevato rispetto a tanti altri leader politici” ha osservato Pogliese che ha tenuto anche ad esporre alla platea le iniziative assunte da quando riveste la carica di sindaco di Catnaia e di come sta gradualmente risolvendo le numerose problematiche economico-finanziarie lasciate dalla precedente amministrazione. “E’ stato un momento di grande partecipazione e di coinvolgimento dell’intera comunità politica di Fratelli d’Italia che sta continuando a crescere in provinciale di Ragusa e che ovunque è chiamata ad amministrare nei nostri comuni si sta ben comportando e questo non potrà che aumentare i consensi ed il peso politico del nostro partito” dichiarano all’unisono Salvo Sallemi ed Alessandro Sittinieri a conclusione dell’incontro.