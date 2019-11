ROMA - E' stato trovato dai vigili del fuoco il corpo senza vita della donna di 52 anni che era dispersa in seguito alla piena del fiume Bormida, a Sezzadio, nell'Alessandrino.

In mattinata un'auto con a bordo tre persone era stata travolta dalla piena. Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco, che avevano recuperato due dei tre occupanti, mentre la donna risultava dispersa. L'incidente e' avvenuto sulla strada provinciale 186.

