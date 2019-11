Vittoria, rilanciare l'isola pedonale in via Cavour

Rilanciare l’isola pedonale nel tratto di via Cavour accanto all’istituto comprensivo Giovanni XXIII-Vittoria Colonna a partire dalle festività natalizie.

E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Vittoria, guidata dal presidente Gregorio Lenzo, intende concretizzare attraverso un accordo di programma che coinvolge da un lato le attività commerciali che gravitano attorno all’area in questione e dall’altro lo stesso istituto rappresentato dalla dirigente, Vittoria Lombardo. L’isola pedonale in questione è costretta a fare i conti, da anni, con sistematici e reiterati atti vandalici di qualsivoglia natura con grave degrado per questa zona del territorio comunale. Le modalità del progetto di rilancio saranno illustrate lunedì 25 novembre, alle 10,30, nel corso di una conferenza stampa in programma nei locali della scuola Giovanni XXIII-Colonna. All’incontro con i giornalisti parteciperanno i protagonisti dell’accordo, le autorità prefettizie del Comune di Vittoria e i residenti nell’area.