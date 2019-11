Due incidenti a Vittoria

Due incidenti stradali sono avvenuti oggi pomeriggio sulla Sp 17 la Vittoria Scoglitti. Il primo incidente automono si è verificato all’ingresso di Scoglitti. Un’auto, una Rover, per cause in corso di accertamento è finita rovinosamente su una rotatoria.

Il secondo incidente si è verificato nel lungo rettilineo della strada che collega Vittoria con Scoglitti. Un’auto, una BMW, con a bordo due persone si è capovolta su un lato finendo vicino ad un muro di cinta che delimita la strada. Sul posto in entrambi gli incidenti è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Nel secondo incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Per i rilievi in entrambi i sinistri è intervenuta la Polizia Locale. (Foto Assenza)