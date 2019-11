Acqua torbida e di colore giallastro dai rubinetti in molte zone di Scicli. Si tratta di un problema che si ripete in molte abitazioni sciclitane ogni volta che piove.

Il colore giallastro dell’acqua preoccupa i residenti, che in molti casi non la utilizzano per cucinare ma solo per lavare abiti e fare la doccia. Si tratta di un disagio che comunque desta preoccupazione in città e crea non pochi disagi.