Bonaventura risponde a Lozano, fra Milan e Napoli finisce 1-1

Milan e Napoli non vanno oltre l'1-1 a San Siro e non riescono a reagire alle recenti crisi di risultati. Nell'avvio del match e' la squadra di Pioli a dominare il gioco ma la formazione di Ancelotti passa in vantaggio alla prima occasione: Insigne calcia da fuori area e trova la traversa ma sulla ribattuta Lozano e' il piu' veloce ad impattare di testa e battere Donnarumma.

Ma il vantaggio partenopeo dura poco meno di cinque minuti: Bonaventura riceve un assist di Krunic e lascia partire un destro che non lascia scampo a Meret. Nella ripresa il Milan continua ad avere il pallino del gioco ma al primo errore rischia grosso: Biglia perde un pallone, Mertens da' il via alla ripartenza e serve Elmas ammonito per simulazione dopo una goffa caduta in area successiva all'uscita di Donnarumma. Al 79' il Milan ha l'ultima occasione per il raddoppio: Piatek riceve la palla del 2-1 ma da pochi passi trova l'opposizione di Koulibaly in scivolata.

