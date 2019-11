Protezione Civile Sicilia: allerta gialla: temporali e vento di burrasca

Torna la pioggia ed il maltempo in Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia con un’allerta meteo gialla prevista per oggi sabato, 23 novembre. Si tratta di temporali sparsi in varie zone dell'isola alternate a schiarite.

Sul sito della Protezione Civile si legge: piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. I venti forti, con raffiche di burrasca, in prevalenza sud-orientali. Mari molto mosso, tendente ad agitato, il Tirreno; generalmente molto mossi i restanti mari.