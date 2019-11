Perchè i muscoli diventano flaccidi? Ecco come rimediare

Come rimediare ai muscoli flaccidi? Avere un corpo tonico e snello non è solo una questione estetica, un modo per sentirsi più sicuri di sé e più apprezzati.

La ricerca scientifica ha dimostrato che avere un buon tono muscolare è un ottimo indicatore di salute e riduce notevolmente il rischio di contrarre qualsiasi malattia. Detto ciò, se anche tu non ti rassegni ad un corpo poco tonico e flaccido, non ti rassegni alla cosiddetta “tendina” sotto le braccia e vuoi a tutti i costi rassodare braccia, gambe, glutei o addome, leggi attentamente quanto segue. Il muscolo perde tono per 3 motivi. Eliminare quindi queste 3 cause ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo.

Causa n°1: Stress emotivo

Il cervello è un organo che sotto stress richiede elevate quantità di glucosio (zucchero). Il tessuto muscolare è la più grande riserva di glicogeno (zucchero stoccato) nell’organismo, quindi in caso di stress emotivo cronico il muscolo viene “disgregato” per liberare zucchero e fornire supporto al cervello.E quindi bye bye muscoli e tono!

Causa n°2: Disidratazione e dieta ad alto contenuto di sodio.

Il muscolo è fatto in gran parte di acqua, e se non si beve abbastanza l’organismo attingerà da questa riserva, riducendo così la massa muscolare.Il sodio invece è un elemento che tende ad aumentare la ritenzione di liquidi, fenomeno che si accompagna a riduzione della massa muscolare.Dove è contenuto maggiormente? Sale da cucina, “cibo spazzatura”, insaccati, formaggi ma anche in farinacei come il pane bianco.

Causa n°3: Mancanza di sollecitazioni adeguate.

Se vuoi sentire i muscoli più “sodi”, la strada corretta è aumentarne il volume (la massa).

E per sviluppare i muscoli (ed ottenere l’effetto “tono”) occorrono esercizi specifici, da fare con regole precise. Il muscolo è un tessuto “costoso” dal punto di vista del consumo di energia, quindi il corpo ne aumenta il volume solo se strettamente necessario. Pensi davvero che sollevare le punte dei piedi sotto alla scrivania, andare a correre o camminare ogni tanto o saltare e ballare a ritmo di musica, siano uno stimolo sufficiente? Per un vero sviluppo muscolare esistono quindi poche alternative: o si va in palestra, o si fanno esercizi come si farebbero in palestra (impresa a volte non semplice).

Molti non vogliono sentir parlare di palestra, ma la realtà e la scienza ci dicono che i muscoli si sviluppano meglio se sono sottoposti ad un determinato carico, per un determinato tempo, con determinate angolazioni. Tutte le altre attività hanno un impatto minimo sulla massa muscolare. E cioè tutte le altre attività ti faranno solo stancare ma non avere un corpo sodo e snello! Ecco perchè, per non sbagliare e farti raggiungere nel minor tempo possibile il corpo dei tuoi sogni, Vitality ha creato un percorso di allenamento mirato alla tonificazione maschile e femminile. Puoi avere maggiori informazioni sul percorso da questo link:

https://www.vitality.fitness/tonificazione/