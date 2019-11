Dieta reset dei 2 giorni: sgonfia pancia

La dieta reset dei 2 giorni sgonfia la pancia. E’ una dieta detox che non deve essere seguita poltre i due giorni. Si basa su uno schema dietetico apparso sulla rivista Women’s Health. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta reset dei due giorni sgonfia pancia.

Colazione: un frullato con 200 ml di latte scremato, o di riso o di soia light, con 130 gr di mirtilli o frutti rossi, un cucchiaino di burro di arachidi o un cucchiaino di semi di lino, una spolverata di cacao amaro, dolcificante a piacere. Spuntino: un cetriolo e una tazza di tè verde con dolcificante. Al tè si possono aggiungere a piacere zenzero fresco e menta. Pranzo: 120 grammi di pollo e spinaci al vapore. Merenda: un tè verde senza zucchero o una tisana. Cena: 120 grammi di tacchino o tonne e verdure in quantità illimitata, crude o ripassate in padella, a scelta tra rucola, indivia, spinaci, cicoria, bietola, erbette di campo, insalata.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. La dieta reset dei 2 giorni o sgonfia pancia non è adatta a chi soffre di patologie importanti o alle donne in gravidanza.