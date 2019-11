Dieta iperproteica dimagrante senza pane e pasta: menù

La dieta iperproteica dimagrante sgonfia la pancia, stimola la diuresi e migliora l’umore. La dieta iperproteica dimagrante elimina tutti i carboidrati come pane e pasta e si basa sul consumo di carne, pesce e verdure. Inoltre al posto dello zucchero si usa il dolcificante.

La dieta iperproteica dimagrante è una dieta efficace e veloce per perdere peso. Tra gli effetti benefici della dieta iperproteica oltre alla perdita di peso veloce c’è anche un innalzamento del tono dell’umore dovuto alla trasformazione delle proteine e dei grassi in “corpi chetonici” dall’effetto euforizzante e anti fame. Senza contare che i cibi ricchi di proteine stimolano il rilascio di una maggiore quantità di ormoni della sazietà che portano a mangiare di meno. La dieta iperproteica non deve essere seguita dalle persone che soffrono di patologie importanti come il diabete o da patologie legate ai reni, in quest’ultimo caso potrebbe dare effetti negativi alla salute dovute ad un sovraccarico al fegato o ai reni.

Ad ogni modo come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Durante la dieta iperproteica è consigliato bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta iperproteica dimagrante sgonfia pancia. Lunedì: colazione: yogurt magro bianco + 1 caffè (anche macchiato). Pranzo: 1 abbondante insalatona mista con tonno sott’olio con poco sale (sgocciolare bene l’olio) e gamberetti lessi, condita con 1 cucchiaio di olio e limone. Cena: orata o altro pesce cucinato con pomodoro fresco e capperi + 1 piatto abbondante di verdure miste grigliate.

Martedì: colazione con 1 bicchiere di latte parzialmente scremato (anche macchiato) + 1 uovo à la coque. Pranzo: scaloppine al limone, cavolini di Bruxelles con 1 cucchiaio di olio, pepe e 1 cucchiaio di grana. Cena: polpo lesso con 1 cucchiaio di olio e prezzemolo tritato + verdure miste saltate in padella con olio e pepe (a piacere 1 cucchiaio di parmigiano). Mercoledì: colazione con ricotta fresca vaccina + tè al limone. Pranzo: pollo arrosto senza pelle + pomodori in insalata conditi con 1 cucchiaio di olio e origano. Giovedì-Sabato: ripetere i menù da lunedì a mercoledì. Domenica: si può scegliere un menù della settimana.