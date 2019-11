Dieta Gluten Free, ecco il segreto per dimagrire in 3 giorni: menù

La dieta Gluten Free per dimagrire 2 kg in 3 giorni è tra le diete lampo più seguite dai personaggi famosi. Si basa sul consumo di alimenti senza glutine. La dieta Gluten Free è sconsigliata dai nutrizionisti alle persone che non soffrono di celiachia o intolleranza al glutine ma questo non ferma chi decide di seguirla per per perdere peso.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta Gluten Free per dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. Colazione con uno yogurt bianco light, un frutto ed un caffè. Pranzo: una porzione di risotto con i frutti di mare, 150 grammi di pesce alla griglia e accompagnare il tutto una fetta di pane senza glutine. Cena: carne bianca alla griglia e patate al forno con un filo d’olio d’oliva. Naturalmente a questo tipo di alimentazione va abbinata una buona attività fisica almeno per 4 giorni a settimana e bisogna bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno. Vanno evitati dolci, bevande alcoliche, zuccherate e gassate.Infine raccomandiamo come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, una raccomandazione che facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito.

La dieta Gluten Free è vietata alle persone che soffrono di patologie importanti e alle donne in gravidanza.