M5s, Conte: diamo tempo di superare fase transizione

ROMA - "Io lo avevo gia' detto qualche giorno fa, il Movimento 5 Stelle in questo momento e' in una fase di transizione, il leader Luigi Di Maio aveva annunciato che il Movimento aveva bisogno di un processo di ristrutturazione, rinnovamento interno.

Adesso lo ha concretamente ufficializzato l'altro giorno, e' chiaro che in questa fase di transizione che il Movimento sta passando dobbiamo dare un attimo di tempo per passarla". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Superiore di Polizia a Roma. "Non e' che ogni volta che si vota a livello regionale si vota per un referendum sul governo. Nessuno vuole trascurare l'importanza di alcuni passaggi pero' dire che quando si vota a livello regionale si vota per il governo secondo me e' profondamente sbagliato", ha sottolineato inoltre il premier.

(ITALPRESS)