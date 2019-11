Modica, grave incidente a Frigintini: due feriti

Grave incidente stamattina a Frigintini, frazione rurale di Modica. Lo scontro è avvenuto tra due auto in Contrada Sant’Angelo a Frigintini. Due i feriti, uno in prognosi riservata. E’ accaduto stamattina.

Sul posto la polizia locale che sta effettuando i rilievi per stabilire le responsabilità e la dinamica. Coinvolte un Citroen, condotta da N.V., 76 anni, e un’Audi alla cui guida era la 45enne R.C.. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dal 118. Il più grave è risultato l’uomo per il quale i medici si sono riservata la diagnosi. Da una prima ricostruzione, pare che uno dei due veicoli procedesse in direzione Modica-Frigintini, quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta mentre sopraggiungeva l’altra utilitaria che non ha potuto fare nulla per evitare il violento impatto. I veicoli sono stati sequestrati.