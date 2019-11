Maltempo, allerta meteo arancione: chiuse alcune strade a Modica

Allerta meteo arancione per domani, 24 novembre, in provincia di Ragusa.Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in un post pubblicato su Facebook ha annunciato che sono stati messi in atto alcuni nuovi dispositivi di sicurezza.

"L'ultimo bollettino diramato poco fa dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile - scrive il sindaco di Modica, Ignazio Abbate - innalza l'allerta meteo ad arancione. Per tale ragione sono entrati in funzione tutti i nuovi dispositivi di sicurezza recentemente installati. Quindi chiuso l'accesso principale di Marina di Modica per evitare che l'eventuale fiume di fango raggiunga Corso Mediterraneo e chiusi anche i passaggi per i guadi dei fiumi per impedire il passaggio di veicoli. Appena le condizioni meteo miglioreranno, la situazione tornerà alla normalità