Forte maltempo, Protezione Civile: allerta arancione

Maltempo da stanotte in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per la giornata di domani, 24 novembre, allerta meteo arancione nella parte orientale dell’isola e gialla nella restante parte occidentale.

In particolare sul sito del Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia si legge: da stanotte e per le prossime 24-36h sono previsti venti di burrasca dai quadranti meridionali con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte, intense sui settori ionici. Dalla tarda serata di oggi 23 novembre e per le prossime 24/36 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse con rovesci o temporali persistenti sui settori ionici quantitativi abbondanti. Precipitazioni con rovesci di forte intensità attività elettrica e forti raffiche di vento. Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente moderati.