Una messinscena impossibile con Andrea Tidona a Ragusa

Una messinscena “impossibile” con un bravissimo Andrea Tidona per il secondo appuntamento della stagione teatrale al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Sarà l’originalissimo “Edipo…Seh!”, con la regia di Carla Cassola, a conquistare la platea iblea, venerdì 29 e sabato 30 novembre, alle ore 20.30.

In scena una delle più amate tragedie della storia del teatro, “Edipo Re”, proposta in chiave assolutamente atipica: uno scherzo intelligente e raffinato con protagonisti alcuni degli attori del passato più noti del cinema italiano – tutti interpretati da Tidona – che, tornati dall’aldilà, metteranno in scena uno speciale “Edipo Re”, diretti dallo straordinario Giorgio Strehler, anche lui di ritorno dall’eternità. Una provocazione divertente che darà prova delle straordinarie abilità di Tidona che dovrà sdoppiarsi, triplicarsi, travestirsi, in un vortice di curiosità e comicità. La serata sarà aperta, alle ore 20.00, dall’Apericena a cura di FarEventi.