Gravina presidente Lega entro il 2 dicembre o commissario

ROMA - Se il 2 dicembre, giorno previsto per l'assemblea elettiva a seguito delle dimissioni di Gaetano Miccihe', non sara' eletto il nuovo presidente della Lega di serie A, scattera' in automatico il commissariamento ad acta.

Lo ha deciso il consiglio federale della Figc, indicando in Mario Cicala l'eventuale commissario. "C'e' grande amarezza, condivisa dal Consiglio Federale, per le dimissioni di Micciche', avra' avuto le sue valide ragioni, ma il mio auspicio e' che possa tornare sui suoi passi e dare una continuita' e una stabilita' alla Lega di Serie A", le parole del presidente federale Gabriele Gravina. "Il mio e' un auspicio per il ruolo e per la persona. Personalmente non saro' mai disponibile a fare il commissario: non c'e' da parte mia, o della Federazione, la volonta' di invadere il campo o procedere in processi che generano rapporti di invasione: c'e' solamente massima attenzione affinche' ci sia continuita' e stabilita' all'interno della Lega di Serie A".

Gravina ha proseguito: "Le dimissioni di Micciche' sono un danno per la Lega di A, per il mondo del calcio e per il mondo dello sport, ho invitato Micciche' a questo senso di responsabilita', ma la sua risposta e' stata molto netta, non accetta l'idea che qualcuno mettesse in dubbio e offuscasse la sua dignita'". E sull'elezione di Micciche' che ha portato a polemiche fino alla decisione dello stesso ormai ex presidente della Lega, Gravina ha aggiunto: "Qui c'e' una chiara leggerezza nell'aver risolto un problema di natura statutaria attraverso un voto palese non previsto dallo statuto. Da qualunque parte sia provenuta non e' stato un problema di uno o due soggetti, in quella stanza c'erano tanti protagonisti che hanno generato dei problemi ad una sola persona, Micciche', che in quella stanza non c'era. Il tempo non sana una nullita' insanabile - ha sottolineato il numero uno del calcio italiano - il commissario ad acta, Mario Cicala, potra' valutare la possibilita' di modificare quello statuto, che e' fatto male. E' un atto politico che io auspico".

(ITALPRESS)