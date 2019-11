Dieta ipocalorica bilanciata per dimagrire in salute: menù

La dieta ipocalorica bilanciata è la dieta ideale per dimagrire prima di Natale. E’ una dieta ipocalorica bilanciata ed equilibrata che si basa sul consumo di una grande varietà di alimenti.

È la dieta più comunemente prescritta dai dietologi, non elimina nessun alimento ma deve essere seguita con molta attenzione pesando tutti gli alimenti. Si mangia praticamente di tutto, ma in quantità moderate. Il dimagrimento è lento ma costante e duraturo. Partendo dal proprio fabbisogno energetico, la Dieta Ipocalorica Bilanciata si basa sulla diminuzione delle calorie introdotte giornalmente di modo tale che esse siano meno di quelle necessarie a soddisfare il fabbisogno calorico quotidiano. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta ipocalorica bilanciata in un esempio di menù completo.

Colazione con un bicchiere (150 gr) o 1 tazza (200 gr) di latte parzialmente scremato + 1 caffè o 1 tè nero o verde con 1 cucchiaino (eventuale) di zucchero di canna grezzo + 2-4 fette biscottate integrali con marmellata di frutta o 30-40 gr di biscotti secchi o integrali o cereali integrali. Spuntino: uno yogurt magro bianco o alla frutta o 5-10 gr di frutta secca (noci o mandorle) o 5-10 gr di cioccolato fondente. Pranzo: pasta integrale o riso basmati o riso integrale (70-90 gr) con pomodoro o verdure di stagione a scelta + 1-2 cucchiaini di parmigiano grattugiato con contorno di insalata o verdura di stagione a scelta e 1 kiwi o 1 mandarino o 1 clementina o mezza mela o in alternativa una zuppa di legumi: farro o orzo o riso bianco o integrale (30-40 gr) con fagioli ceci o lenticchie (60-80 gr secchi) con contorno di insalata o verdura di stagione a scelta. Merenda: una mela o 1 pera o 1 arancia o 1 pesca o 1 fetta di anguria o altro frutto di stagione a scelta (150-200 gr).

Cena: carne bianca o carne rossa magra (150-180 gr) oppure pesce bianco magro (200-250 gr) o pesce azzurro (120-150 gr) oppure 1-2 uova bollite o in frittata oppure formaggi magri tipo ricotta o fiocchi di latte (150-180 gr) o formaggi magri tipo mozzarella o primo sale (90-120 gr), 1-2 fette di pane integrale con contorno di insalata o verdura di stagione a scelta e 1 kiwi o 1 mandarino o 1 clementina o altro frutto di stagione a scelta (100 gr). Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime dietetico alimentare soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete. Questa dieta non è adatta alle donne in gravidanza.