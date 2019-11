Dieta giusta per dimagrire: ecco gli alimenti che accelerano il metabolismo

La dieta giusta per accelerare il metabolismo e dimagrire si basa su alcune regole basilari. Sono regole semplicie che aiutano in modo naturale a velocizzare il metabolismo e a perdere peso.

Per prima cosa bisogna aumentare leggermente la quantità di proteine di qualità ovvero quelle che soddisfano le esigenze del nostro corpo. Questo significa optare per alimenti proteici con alti livelli di aminoacidi, per esempio carne magre, uova o pesce. Naturalmente per trovare il giusto equilibrio è necessario anche eliminare una parte di carboidrati dal menù. Diversi studi infatti dimostrano che i carboidrati favoriscono un metabolismo lento e contribuiscono all'aumento di peso. Questo significa purtroppo dire "addio" a grandi quantità di pasta, pane e patate nella vostra dieta. Per riattiva il metabolismo bisogna seguire una dieta sana ed equilibrata. Anche se ci sono diete che non limitano le quantità, un buon modo per dimagrire è svitare di rimpinzarsi di cibo, anche se salutare. Per capire la quantità di cibo che si può consumare basta utlizzare il palmo della mano.

Ciò significa che la quantità di proteine da inserire nel vostro pasto dovrebbe essere della dimensione del palmo della mano, mentre la dimensione del vostro pugno dovrebbe essere l’equivalente dei carboidrati da inserire nel piatto. In questo modo non sovraccaricherete il vostro corpo con porzioni troppo grandi per la vostra taglia. Quando si riduce il consumo di carboidrati si possono introdurre nel proprio regime alimentare alcuni cibi che velocizzano il metabolismo ad esempio l’olio di cocco che aiuterà il vostro corpo a bruciare i grassi più velocemente. Poi le spezie e in particolare la cannella e lo zenzero che favoriscono l'assimilazione dello zucchero, aiutando il corpo a metabolizzarlo fino a venti volte più velocemente; le uova contengono componenti specifici, quali proteine e grassi benefici che contribuiscono a migliorare il metabolismo; il pesce azzurro, oltre ad essere perfetto per il cervello e per la memoria, aiuta a bruciare i grassi.

La dieta giusta per accelerare il metabolismo include le proteine e i grassi "buoni" contenuti in questi pesci. Tra i pesci che si possono mangiare c’è il salmone. Inoltre bisogna inserire nel proprio regime alimentare dietetico anche il tè, una bevanda ricca di antiossidanti che aiuta a contrastare gli accumuli di grasso. Tra le varietà di tè si dovrebbe preferire il tè verde, da sempre tra gli alimenti migliori per sgonfiare e aiutare nella perdita di peso. Anche i legumi sono un alimento valido per dimagrire naturalmente. Lenticchie, ceci o fagioli sono ottimi cibi che aiutano a dimagrire. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di choedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cambiare le proprie abitudini alimentari specialmente se si soffre di patologie importanti come il diabete.