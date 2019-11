Dieta per eliminare i chili in eccesso: stimola il metabolismo

La dieta per eliminare i chili in eccesso è facile da seguire. E’ una dieta che srimola il metabolismo. Si tratta di una dieta molto restrittiva che aiuta a depurare l’organismo dopo un weekend all’insegna del cibo.

Lo schema alimentare della dieta per eliminare i chili di troppo è semplice, vediamo cosa si mangia in un esempio tipo di menù dei 3 giorni. Primo giorno: colazione con un tè verde, mezzo bicchiere di succo di limone o pompelmo, tre fette biscottate integrali con tre cucchiaini di marmellata senza zuccheri aggiunti. Pranzo: Insalata di fagiolini con un cucchiaino di olio e succo di limone, un etto di tonno al naturale o 50 gr. di salmone affumicato, un pacchetto di crackers integrali e un frutto a scelta a parte la banana. Merenda: uno yogurt magro senza zucchero. Cena: pollo alla griglia (150 gr.) o due uova con insalata verde condita con un cucchiaino di olio e succo di limone a volontà, due carote crude, un frutto a scelta a parte la banana.

Secondo giorno: colazione con un tè verde, due fette biscottate con un velo di miele. Pranzo: Insalata verde condita con un cucchiaino di olio e succo di limone, una confezione di fiocchi di formaggio o tofu (max.150 gr)e due kiwi o due fette di ananas. Merenda: una mela o un tè verde. Cena: un hamburger di vitello magro o un etto e mezzo di merluzzo o nasello, cavolfiori o broccoli lessi a insalata con un cucchiaino di olio e succo di limone, mezzo bicchiere di vino e un frutto a scelta. Terzo giorno: colazione con un caffè o tè senza zucchero, mezzo bicchiere di succo di limone o pompelmo, tre fette biscottate integrali con tre cucchiaini di marmellata senza zuccheri aggiunti. Pranzo: due uova sode, insalata verde con un cucchiaino di olio e succo di limone, un frutto a scelta. Merenda: un tè verde senza zucchero. Cena: 100 gr. di tonno al naturale o 150 grammi di carne tipo simmethal, insalata di cetrioli e finocchi condita con un cucchiaino di olio e succo di limone o aceto, un etto di fagioli bianchi di spagna già lessati, un frutto a scelta e un quadratino di cioccolato fondente.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. La dieta per eliminare i chili in eccesso che stimola il metabolismo non è adatta a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza.