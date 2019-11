Dieta led o antifame per dimagrire: ecco i segreti per perdere peso

La dieta Led o antifame per dimagrire si basa su alcuni segreti ovvero sul consumo di alimenti che allontanano la fame. La dieta antifame o Led ovvero Low Energy Dense Diet è simile alla dieta volumetrica.

Per dimagrire con la dieta antifame o Led bisogna seguire una regola fondamentale ovvero mangiare cibi con meno di una caloria per grammo di peso. Si tratta di un metodo che permette di mangiare a sazietà eliminando dal proprio menù giornaliero circa 600 calorie al giorno. La dieta led o antifame è tra le diete più seguite dalle donne rispetto agli uomini che accusano più facilmente un maggiore senso di fame. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta led o antifame per dimagrire. Tutte le verdure e alcuni tuberi come il sedano rapa. Tutta la frutta con meno di 80 calorie per 100 grammi tra cui pera, mela, kiwi, ananas ecc.

Nell’elenco vanno inclusi: latte scremato, parzialmente scremato e intero, latte di soia, di riso, bevanda al cocco, all’avena, alla mandorla senza zuccheri aggiunti; yogurt greco scremato, yogurt greco intero quark scremato, fiocchi di latte scremati, yogurt naturale magro e intero bianco; legumi già lessati o in barattolo; albumi d’uovo; pesce e molluschi tra calamari, cozze, gamberi, seppia, merluzzo, persico, vongole, razza; carne in gelatina; porridge di avena; patate bianche lessate con buccia; snack e condimenti a basso contenuto di calorie come le gelatine di frutta o gli shirataki. Ma vediamo un esempio di menù giornaliero della dieta Led o antifame per dimagrire: colazione con un bicchiere di latte scremato e uno yogurt. Spuntino: 5 mandorle.

Pranzo: una porzione di legumi e spinaci al vapore. Merenda: due kiwi o altra frutta. Cena: pesce a scelta tre qualli sopraelencati e verudre crude o cotte. Questo tipo di alimentazione può essere seguita per quattro giorni a settimana e solo se non si soffre di particolari patologie o diabete. Ad ogni modo come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico.