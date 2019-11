Jack Savoretti, a dicembre Singing to Strangers

Uscira' venerdi' 6 dicembre 2019 "Singing To Stangers Special Edition" (BMG) di Jack Savoretti. L'artista anglo italiano conclude un anno da record con il repack del fortunato disco uscito a marzo 2019, che ha debuttato al primo posto della classifica UK e che conta ad oggi gia' tre Dischi D'oro.

"Singing To Strangers Special Edition", include al suo interno tre tracce inedite: "Closer", "Waiting For The Sun" e uno straordinario brano natalizio "Christmas Morning"- ascoltalo qui. "Christmas Morning" e' una toccante ballata scritta dall'artista per i suoi figli: "Volevo rassicurarli che, nonostante io sia spesso via, saro' li' con loro la mattina di Natale. - Racconta Jack Savoretti - Volevo che avessero questa canzone come colonna sonora di ogni Natale". "Singing To Strangers Special Edition" include anche il featuring con Mika "Youth & Love" e il duetto con Kylie Minogue "Music's Too Sad Without You"; la performance di "Human" dei The Killers con Ward Thomas live alla Wembley Arena, ma anche il singolo "Candlelight" nella versione della Radio 2 Ken Bruce Piano Session e infine la collaborazione con Sigma in "You and Me as One".

