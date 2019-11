Cybercrime: furto dati sensibili alla pubblica amministrazione, un arresto

ROMA - Operazione della Polizia, sotto la direzione della Procura di Roma, nell'ambito del cybercrime. Le indagini riguardano il furto di centinaia di credenziali di accesso a dati sensibili, migliaia di informazioni private contenute in archivi informatici della pubblica amministrazione, relativi a posizioni anagrafiche, contributive, di previdenza sociale e dati amministrativi appartenenti a centinaia di cittadini e imprese del nostro Paese.

Arrestato R.G., italiano di 66 anni originario della provincia di Torino, residente a Sanremo con un know how informatico di altissimo livello. Le indagini lo indicano come il principale responsabile di ripetuti attacchi ai sistemi informatici di numerose Amministrazioni centrali e periferiche italiane, attraverso i quali sarebbe riuscito ad intercettare illecitamente centinaia di credenziali di autenticazione (userID e password). Attaccando i sistemi informatici di alcuni Comuni italiani, e' riuscito ad introdursi in banche dati di rilievo istituzionale, appartenenti ad Agenzia delle Entrate, INPS, ACI ed Infocamere, e' riuscito a recuperare preziosi dati personali di ignari cittadini ed imprese italiane. Denunciati 6 complici, tutti impiegati all'interno di note agenzie investigative e di recupero crediti operanti in varie citta' d'Italia.

(ITALPRESS)