Ragusa, arriva il finanziamento per il ponte Liequa

Libero Consorzio Comunale di Ragusa, finanziato dalla Regione il miglioramento del tracciato e il consolidamento del ponte Liequa per un milione e 150 mila euro. L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ha comunicato al Commissario straordinario Salvatore Piazza il finanziamento del progetto relativo al miglioramento del tracciato e al consolidamento del ponte sul torrente Liequa nella strada provinciale n. 57 Giarratana-Palazzolo Acreide per una spesa di un milione e 150 mila euro.

L’iter procedurale del finanziamento è stato invertito grazie al Decreto ‘Sblocca cantieri’ che consente al dirigente responsabile del settore ‘Lavori Pubblici’ di avviare le procedure di gare considerato che l’opera è finanziata con i fondi del Patto per il Sud assegnati con delibera di Giunta Regionale del 24 aprile scorso. Con questo finanziamento di un milione e 150 mila euro, il Libero Consorzio Comunale ha avuto finanziati 9 progetti nell’ambito dei fondi per il Patto per il Sud per un totale di 7 milioni e 42 mila euro. Con la prima dotazione di due milioni e 895 mila euro sono stati appaltati i lavori per la sistemazione del tornante nella s.p. 42 Caitina-Scicli per un importo di 237 mila euro; la sistemazione della s.p. 45 Bugilfezza-Pozzallo per un importo di 738 mila euro e l’ammodernamento e regimentazione delle acque nella s.p. Ispica-Pozzallo per un totale di un milione e 920 mila euro; mentre, con la seconda e terza dotazione stanno per essere appaltati (la gara è il prossimo 5 dicembre ) i lavori urgenti di manutenzione per la messa in sicurezza della s.r. 27 e delle s.p. 90 Acate-Pirrera-Duirillo e 87 Stazione Acate-Macconi per un importo di 950 mila euro; sono già stati appaltati i lavori di manutenzione del tratto terminale della s.p. 4 Comiso-Grammichele per 398 mila euro e della Vittoria-Cannamelito-Pantaleo per 700 mila euro, nonché i lavori di sistemazione straordinaria nelle strade provinciali Maggio-Caddamè-Ferrante e Marina di Ragusa-Donnalucata.

Ora col finanziamento del progetto sul torrente Liequa di un milione e 150 mila euro, resta da completare l’iter - per la terza dotazione dei progetti per il patto del Sud – riguardante il miglioramento della sicurezza della strada provinciale Beddia-Tresauro-Piombo per un importo di 300 mila euro. “Col finanziamento del progetto sul torrente Liequa – dice il Commissario Piazza – abbiamo completato la dotazione finanziaria che la Regione siciliana ci ha assegnato perché disponevamo di progetti esecutivi. C’è stata una grande attenzione verso la nostra provincia per la viabilità secondaria provinciale che ora potrà avere un miglioramento dei tracciati che equivale ad una maggiore sicurezza per gli automobilisti”.