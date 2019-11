Modica da bere: primo sport della birra Belè

Dal Birrificio Belè uno spot che promuove la "Modica da bere". C'è una Modica fatta di scenografiche scalinate, chiese barocche che svettano verso il cielo, balconi fioriti e frondosi giardini, chiostri di pietra bionda e antiche dimore nobiliari, dove, tra un gioco di sguardi e un bicchiere di birra artigianale, è bello innamorarsi e sognare.

È la "Modica da bere", protagonista del primo spot lanciato da Belè, il Birrificio artigianale modicano che si caratterizza per una linea di prodotti di qualità legati al territorio, ai suoi colori, sapori e profumi. Lo spot [disponibile a questo link], destinato al web e alle televisioni regionali, è stato diffuso in anteprima lo scorso 18 novembre sulla pagina Facebook dell'azienda, ottenendo oltre 150 condivisioni spontanee raggiungendo più di 15.000 persone in meno di 24 ore. Scritto e diretto da Giuseppe Savarino, racconta in poco più di sessanta secondi una storia d'amore che sboccia tra due giovani (i modelli Egidio Nicastro, modicano, e la catanese Silvia Bella, già Miss Lazio 2012 e finalista di Miss Italia nello stesso anno), dopo sguardi furtivi dietro i vetri o tra gli archi di un colonnato.

La vicenda, in un crescendo di attrazione tra i due personaggi, è scandita da veloci fotogrammi che svelano la suggestiva bellezza di un paese che lo scrittore Gesualdo Bufalino definì «in forma di melagrana spaccata; vicino al mare ma campagnolo; metà ristretto su uno sprone di roccia, metà sparpagliato ai suoi piedi; con tante scale fra le due metà, a far da pacieri». Non a caso tra i set per le riprese (alcune effettuate con un drone) figurano il Palazzo Castro Polara Grimaldi prospiciente la chiesa di San Giorgio, il chiostro di Santa Maria del Gesù, Villa Gisana, l'ex Fornace Penna e il molo di Sampieri. A fare da colonna sonora alle immagini, l'intermezzo della "Cavalleria rusticana" di Mascagni. La birra Belè si intreccia e si lega alla storia sentimentale, alla scoperta del territorio e alle sue suggestioni musicali e letterarie, sottolineando l'amore per la propria terra e la passione per la qualità in una sintesi di emozioni, sentori, note e sapori.

Alla realizzazione dello spot hanno collaborato anche Federica Savarino di Sava&Sava come assistente alla regia, il video maker Marco Buonisi e Patrizia Mallemi per le acconciature e il make up. Lo spot è il primo di un ciclo di video-narrazioni dedicati a un territorio straordinario, una "Modica da bere" assaporata attraverso una birra nata dalla grande passione della famiglia Adamo.