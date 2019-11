Finanziamento regionale al Comune di Ragusa

Concesso al Comune di Ragusa un finanziamento regionale per la riqualificazione del Teatro tenda di via Spadola. L’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha concesso al Comune un contributo di € 231.073,79 per un intervento di riqualificazione del Teatro tenda di via Spadola.

A renderlo noto è l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida che dichiara: “Grazie a questo finanziamento regionale potremo mettere in atto il progetto esecutivo, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, che è stato redatto dal tecnico dell’Ente ing. Giuseppe Corallo per la cui esecuzione è stata prevista una spesa complessiva di €300.000,00. Tra le principali opere previste la sostituzione del membrana di copertura, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con tecnologia led, il rifacimento dell’impianto di rilevazione incendi, la messa in opera di porte tagliafuoco, la sostituzione del gruppo elettrogeno e delle sedie in plastica della platea”.