Sparatoria a Vittoria: arrestato tunisino di 26 anni

La Polizia di Stato arresta tunisino di 26 anni per detenzione illegale di un fucile utilizzato per sparare in pieno centro a Vittoria alle 15 del pomeriggio di ieri. Si tratta di Z.T. di anni 26, arrestato per detenzione illegale di armi da sparo e porto in luogo pubblico in zona San Giovanni a Vittoria.

I FATTI Alle 15.00 di ieri, gli operatori del Commissariato di Vittoria e di Comiso intervenivano in zona San Giovanni di Vittoria per la segnalazione di numerosi colpi d’arma da fuoco. Al momento dell’arrivo, non veniva rintracciato nessuno sul posto in quanto tutti dileguatesi. LE INDAGINI Intervenuti sul posto anche gli investigatori della Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, assieme alla Squadra di P.G. del Commissariato P.S. di Vittoria, venivano rinvenuti dei bossoli e dei proiettili vicino ad alcune macchine ivi parcheggiate. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica iblea prontamente avviate dagli investigatori della Polizia di Stato, consentivano di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, individuando uno dei soggetti ritenuti responsabili della sparatoria che veniva tratto in arresto e, su disposizione dell’A.G. competente, tradotto presso il carcere di Ragusa.

Inoltre, nel corso della notte è stato rinvenuto un fucile utilizzato dal soggetto arrestato nel corso della sparatoria. Proseguono alacremente le attività investigative da parte della Polizia di Stato di Ragusa e Vittoria, tese ad individuare gli altri responsabili del gruppo di fuoco.