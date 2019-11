Giornata Mondiale del Diabete: screening glicemico a Ragusa: ecco dove

Oggi, come da programma, il comune di Ragusa illuminerà la propria facciata di blu, il colore della Giornata Mondiale del Diabete. Del resto è un evento che ogni anno l’ente locale rispetta. Purtroppo, quest’anno, a causa delle forti pioggia che si sono registrate proprio il 14 novembre, GMD, l’appuntamento è stato rinviato.

Ma con oggi si recupera questo importante appuntamento per la comunità ragusana. Dall’inizio di novembre l’Aiad di Ragusa ha svolto numerose iniziative in ultimo ieri, 20 novembre, a Chiaramonte Gulfi - Istituto Scolastico “Principi Grimaldi”, incontro con gli studenti su “Il paziente diabetico in età giovanile e i rischi cardiovascolari del diabete” con il cardiologo, dr. Raffaele Ferrante e la biologa nutrizionista, dr.ssa Daniela Diquattro. Anche questo evento è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Amicuore e Centro Risvegli Ibleo. Alla fine si è svolto lo screening per la misurazione della glicemia.

Il 23 novembre – Supermercato coop. Centro Commerciale Ibleo – dalle ore 10.00 in poi e per tutto il giorno screening glicemico. 24 novembre nell’ambito dell’iniziativa che si terrà a Giarratana “Prevenzione è salute” in piazza Grande, screening glicemico.