Dieta per la salute del cuore: radicchio, noci e pesce

La dieta per la salute del cuore prevede il consumo di alcuni alimenti che danno benessere e proteggono il cuore. La dieta per la salute del cuore deve essere sana ed equilibrata.

Il regime alimentare previsto dalla dieta per la salute del cuore prevede ogni giorno il consumo di fibre vegetali attraverso cereali integrali, verdura e frutta fresca. Come quota proteica, pesce, carni bianche e legumi sono la scelta migliore. Inoltre la dieta per la salute del cuore prevede anche il consumo regolare di proteine della soia (25 grammi al giorno), associato a una dieta a basso contenuto di grassi saturi e di colesterolo, può ridurre il rischio di malattie cardiache ed essere un buon sistema preventivo per i cardiopatici, anche per chi prende farmaci. Ma quali sono gli alimenti alleati del cuore? Eccone alcuni e i benefici che danno al cuore.

Il radicchio è tra gli ortaggi più ricchi di antiossidanti; quelli rossi, in particolare, contengono antocianine che proteggono vasi sanguigni e cuore. Scegliere varietà estive. Il radicchio rosso è il più efficace per la protezione del cuore, soprattutto se mangiato crudo, in insalata o in pinzimonio. Da consumare anche tutti i giorni, ne bastano 100 g. Le noci sono fonti di acidi grassi essenziali di origine vegetale, sono utili per vincere stati infiammatori, contrastare i radicali liberi in eccesso, ripulire il sangue e difendere il cuore. Sono frutti oleosi tipici dell'autunno e dell'inverno. Da gustare al naturale a colazione o come spuntino. Se ne consumano 3-5 gherigli interi al giorno.

Il pesce di acqua salata è una importante fonte di proteine nobili e acidi grassi essenziali in grado di proteggere l'apparato cardiocircolatorio, ma anche il cervello e la pelle. Infine il vino rosso, naturalmente senza eccedere ovvero un bicchiere durante i pasti fa bene. Secondo alcuni ricercatori francesi, per mezzo di un meccanismo molecolare, i polifenoli contenuti nella bevanda permettono alle cellule che rivestono le arterie di produrre un vasodilatatore, il monossido di azoto, usufruendo dell'intermediazione di un recettore di estrogeni. Ma vediamo pora cosa si mangia in un esempio di menù della dieta per la salute del cuore.

Colazione: uno yogurt magro, una mela o altra frutta e una tazza di tè verde con 4 biscotti integrali. Spuntino: frutta fresca di stagione. Pranzo: 70 g di orzo cucinato a risotto con i fagioli; un'insalata mista di pomodori, rucola e radicchio e una mela. Merenda: una mela o una pera. Cena: 150 g di alici crude marinate; 250 g di zucchine saltate in padella con olio e curcuma; 70 g di pane integrale ai 5 cereali. Prima di andare a letto si può bere un infuso di biancospino antipertensione. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico che non sia stato elaborato da un medico o da un nutrizionista in base alle singole caratteristiche della persona. Una raccomandazione che facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito.