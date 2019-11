Dieta per dimagrire 5 kg: riattiva il metabolismo

La dieta per dimagrire 5 kg consente di perdere peso mangiando una varietà di alimenti. Tra questi una volta a settimana c’è anche la pizza. La dieta per dimagrire fino a 5 kg prevede anche una regolare attività fisica che associata ad una alimentazione sana permette di riattivare il metabolismo e tornare in forma.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta per dimagrire 5 kg. Le prime due settimane sono quelle più gratificanti: il metabolismo si riattiva e il dimagrimento è evidente e immediato. Le ultime settimane sono le più faticose, perché il corpo si assesta sulla dieta e perde peso a piccole dosi. Qualunque sia il tuo obiettivo, questa è un regime alimentare alla portata di tutte, che permette di perdere peso senza eccessi e in modo sano. La colazione deve avere una buona componente proteica e una minima parte di carboidrati e zuccheri. È il pasto più importante della giornata, quindi deve essere bilanciato in modo adeguato. Un esempio: 200 gr di latte, 30 gr di fette biscottate (in alternativa gallette, biscotti secchi, cereali), 30 gr di marmellata a ridotto zucchero, un caffè con un cucchiaino di zucchero.

I pranzi si basano su due pasti a base di carboidrati e quattro a base principalmente di proteine. Ad esempio: il martedì e il giovedì sono previsti 60 gr di farro (o riso, pasta, couscous), con 60 gr di feta (oppure 80 gr di tonno in scatola al naturale, 120 gr di piselli in scatola, 80 gr di sgombro o 100 gr di gamberetti sgusciati). Il lunedì, mercoledì e venerdì si può scegliere tra 100 gr di bresaola, 100 di crescenza, 120 gr di tofu, 120 gr di ceci, 120 gr di uova o 100 gr di mozzarella. A cui si aggiungono 30 gr di gallette di riso o di cracker, 10 gr di olio evo e 150 di frutta. La cena prevede proteine per 6 giorni su 7, da scegliere tra: 200 gr di salmone, spigola, pesce spada o sogliola, 150 gr di burger vegetale, fesa di tacchino o petto di pollo.

I carboidrati concessi (gallette o cracker) sono 15 gr. Il venerdì tocca al minestrone di legumi: 300 gr con 30 gr di crostini integrali e 10 gr di olio evo. Una volta a settimana è concessa la pizza che deve essere una margherita o condita con verdure. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Questa dieta non deve essere seguita da chi soffre di diabete o altre patologie e dalle donne in gravidanza.