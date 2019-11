Dieta per dimagrire 3 kg: menù ipocalorico e detox

La dieta per dimagrire 3 kg prevede un menù ipocalorico e detox. La dieta per dimagrire 3 kg è una dieta che non può essere seguita oltre i 5 giorni.

La dieta per dimagrire 3 kg prevede il consumo di alimenti magri come pesce bianco, carne di pollo, pochi cereali integrali e niente latticini e formaggi fatta eccezione per lo yogurt greco come snack ipocalorico spezza fame.Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero che può essere ripetuto per i 3 giorni della dieta per dimagrire 3 kg. Colazione: un bicchiere di tisana depurante al miele e limone + 1 yogurt greco. Spuntino: 1 mela. Pranzo: zuppa di verdure con 30 gr di pastina o riso. Merenda: un frullato di mele e arance oppure pere e kiwi senza zucchero. Cena: pesce al cartoccio a scelta tra merluzzo, orata, spigola, branzino, nasello con broccoli al vapore o altra verdura a scelta bollita. Dopo cena: una tisana drenante al carciofo o al finocchio.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Questa dieta non deve essere seguita da chi soffre di diabete o altre patologie e dalle donne in gravidanza.