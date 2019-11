Dieta chetogenica: alimenti vietati per dimagrire

La dieta chetogenica e gli alimenti vietati per dimagrire. La dieta chetogenica spesso viene prescritta come una vera e propria terapia per pazienti che soffrono di obesità o epilessia.

La dieta chetogenica si basa su alcune regole che sono completamente diverse e che devono essere rispettate per un periodo di tempo limitato sotto controllo medico. Ma vediamo quali sono queste regole secondo un documento stilato ad hoc dagli esperti dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI). La prima regola della dieta chetogenica è quella che prevede un elenco di alimenti vietati in qeusto regime alimentare dietetico. Gli alimenti vieteti sono: pane e pasta, ma anche evitare tutti gli zuccheri “nascosti” in caramelle e gomme da masticare, bevande pronte, aceto balsamico e salse come soia e ketchup. La dieta chetogenica prevede un drastico abbattimento di zuccheri e carboidrati, in modo che l’organismo bruci i grassi formando fonti alternative di energia per il cervello, i cosiddetti corpi chetonici.

Anche tra le verdure ce ne sono alcune vietate e altre che si possono mangiare liberamente. Quelle consentite, che si possono mangiare liberamente, sono: tutte le verdure a foglia, biete, broccoli, cardi, cavolfiori, cavoli, cetrioli, cime di rapa, fiori di zucca, finocchi, peperoni verdi, ravanello, radicchio, sedano, spinaci e zucchine. Le verdure che devono essere consumate in quantità controllate sono invece: asparagi, carciofi, cavolini di Bruxelles, cipolline, fagiolini, melanzane, peperoni gialli e rossi, pomodori, porri, rape e zucca gialla. Sono vietate invece le barbabietole, le patate e le carote cotte (crude sono permesse in piccole quantità). Ma vediamo ora in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta chetogenica per dimagrire. Colazione con uno yogurt magro da 125 grammi o un bicchiere di latte scremato (125 cc) con tre fette biscottate integrali. Pranzo: 100-150 grammi di carne magra oppure 150-180 grammi pesce, meglio se azzurro o di piccola taglia. Cena: 150 grammi di pesce alla griglia e verdure al vapore a scelta tra quelle sopraelencate.

Si tratta di un esempio di menù giornaliero tipo che deve comunque essere concordato ed eventualmente modificato con il proprio medico di famiglia o con un nutrizionista prima di essere seguito per diversi giorni. Una raccomandazione che facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti. La dieta chetogenica non è adatta alle donne in gravidanza.