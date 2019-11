Varato il terzo impalcato del nuovo ponte di Genova

GENOVA - Prendono forma nel panorama di Genova i primi 150 metri del nuovo Ponte sul Polcevera realizzato dal consorzio Pergenova, composto da Salini Impregilo e Fincantieri.

E' stato infatti varato oggi il terzo impalcato, con i lavori che vanno avanti giorno e notte per completare a breve il varo delle prossime tre campate, tra cui anche la prima a levante. Le operazioni hanno previsto il varo del terzo impalcato a ponente con sei carter laterali, tra le pile 6 e 7, lungo 50 metri e pesante 500 tonnellate. Il nuovo Ponte sara' infatti costituito da un impalcato in acciaio, con una travata continua di lunghezza totale pari a 1.067 metri costituita da 18 pile, di cui 8 gia' realizzate, e 19 campate. La scansione delle pile e' frutto di una scelta architettonica finalizzata all'utilizzo di elementi piu' frequenti ma snelli che si inseriscono meglio nel tessuto urbano.

Sulle pile poggia l'impalcato realizzato in struttura mista acciaio-calcestruzzo. La parte in acciaio dell'impalcato e' costituita da tre conci trasversali, cosi' da rendere semplice e veloce la costruzione e il montaggio di piu' campate in sequenza.

