Il cioccolato Igp di Modica a Tunisi per la cucina nel mondo

Il cioccolato di Modica a Tunisi per la settimana della cucina nel mondo. Venerdì 22 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l’Hotel Sheraton di Tunisi, Nino Scivoletto, Direttore generale del consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP , interverrà alla tavola rotonda

organizzata da ICE Tunisi, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tunisi, che si svolgerà nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della IV Settimana della Cucina italiana nel Mondo, l’evento promosso da Ministero degli Esteri e Ministero delle Politiche Agricole, nato ad Expo 2015 con l’obiettivo di promuovere a livello internazionale tradizioni culinarie ed enogastronomiche quali segni distintivi dell’identità e della cultura italiana. L’iniziativa prevede una tavola rotonda sul sistema delle indicazioni geografiche e delle certificazioni in campo biologico. Il Focus è sulle best practice messe in atto dall’Italia relativamente al sistema di tutela dell’autenticità dei prodotti italiani, per quanto riguarda tradizione, sicurezza, territorio, controllo delle produzioni a indicazione geografica.

L’intervento di Scivoletto "Cioccolato di Modica IGP: une success story entre tradition, innovation et émotions” riguarderà la tecnica tradizionale di produzione del cioccolato nonché i processi innovati si sotto il profilo produttivo che della tracciabilità e contraffazione; sarà presentato il Passaporto Digitale realizzato in collaborazione con CSQA e Poligrafico dello Stato. In programma l’intervento di Rosati, Direttore generale di Qualivita che ha patrocinato la partecipazione del Consorzio del Cioccolato di Modica IGP, “The Quality system in Italy: PDO, PGI products” riguarderà la presentazione del sistema italiano delle Indicazioni Geografiche. Sulle IG per parte tunisina, ci sarà un intervento di Lamia El Kateb, vicedirettore Innorpi, ente pubblico che rilascia le indicazioni geografiche in Tunisia