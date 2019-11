Coldplay, arriva il nuovo album Everyday Life

Esce domani (22 novembre) "Everyday Life", l'ottavo album dei Coldplay diviso in due parti: Sunrise e Sunset. Il giorno dell'uscita la band terra' due concerti in diretta streaming su YouTube dalla Giordania. Coldplay: Everyday Life - Live in Jordan si terra' ad Amman e rispecchiera' le due meta' del doppio album: Sunrise e Sunset.

Il concerto Sunrise iniziera' alle ore 5 del mattino (ora italiana) e il concerto Sunset seguira' alle ore 15:00. E' questa la prima volta che la band si esibisce in Giordania. Il 25 novembre, invece si esibiranno a Londra nel suggestivo scenario del Museo di storia naturale. Everyday Life e' stato prodotto da The Dream Team e vede la partecipazione di ospiti speciali come Stromae, Femi Kuti(musicista nigeriano figlio di Fela Kuti), Tiwa Savage(cantante, compositrice e attrice nigeriana) e Jacob Collier (giovane musicista gia' vincitore di due Grammy nel 2017), ma molte sono le curiosita' di questo nuovo lavoro che e' stato annunciato in modo originale, attraverso inserzioni pubblicitarie sulle pagine dei quotidiani di tutto il mondo.

