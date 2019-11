Sparatoria oggi pomeriggio, poco dopo le ore 16,30, in via Ipperia a Vittoria. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato dopo una segnalazione telefonica. Sul posto della sparatoria sono stati rinvenuti diversi bossoli. Gli agenti stanno interrogando alcuni residenti per cercare di capire la dinamica dei fatti.

Pare che non ci siano feriti.