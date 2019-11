Sbarramenti per le emergenze installati a Modica

Sbarramenti nei punti critici per prevenire i rischi idrogeologici a Modica. E’ quanto annuncia il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Per prevenire i rischi idrogeologici e per salvaguardare l'incolumità delle persone, - scrive il sindaco Abbate - abbiamo installato in diversi punti del territorio di Modica degli sbarramenti all'altezza dei guadi dei corsi d'acqua. Non appena scatterà l'emergenza, le forze dell'ordine avranno il compito di chiudere i varchi impedendo così il passaggio dei veicoli, principale causa di tragedie in occasione di eventi alluvionali”.