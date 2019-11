Centro di raccolta a Ragusa: ripristinato servizio pesatura

Centro Comunale di Raccolta di via Paestum a Ragusa. Ripristinato il servizio di pesatura dei rifiuti conferiti dagli utenti. Il Servizio igiene ambientale rende noto che da lunedì scorso presso il Centro Comunale di Raccolta di via Paestum è stato ripristinato il servizio di pesatura dei rifiuti conferiti che dà diritto agli utenti all’attribuzione di un punteggio per potere usufruire di uno sconto sulla tariffa applicata ai fini del pagamento della TARI.