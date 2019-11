Aggressione omofoba a Pozzallo: Arcigay Ragusa incontra il sindaco

Nella giornata di ieri al Palazzo di Città "Giorgio La Pira", la dirigenza di Arcigay Ragusa, ha incontrato il sindaco di Pozzallo Dott. Roberto Ammatuna per discutere sull'aggressione a sfondo omofobico avvenuta a Pozzallo qualche giorno fa ai danni di un ragazzo 29 enne pozzallese, che ha sconvolto la città e l'intera provincia iblea.

Il Comitato Arcigay Ragusa ha denunciato al Sindaco la gravità della situazione e ha richiamato l’attenzione delle istituzioni e precisamente del Governatore della Regione Sicilia On. Nello Musumeci, ad attuare i decreti attuativi della legge contro l'omo-transfobia, già varata in data 04.03.2015 segnatamente all’art.1 della medesima. L’Arcigay ha manifestato vicinanza al ragazzo ferito gravemente e alla sua famiglia, fornendo loro tutto l’aiuto necessario. Nell’incontro si è ribadita l’urgenza di una legge nazionale contro l’omobitransfobia e soprattutto la promozione di una cultura delle differenze che per rappresenta il vero e unico lavoro di prevenzione da violenze e bullismo in generale. Il primo cittadino di Pozzallo, ha condannato fermamente ogni tipo di violenza, ribadendo che la città è sempre stata aperta e tollerante ed un singolo evento non può cambiare la storia di Pozzallo.

Infine, si è concordato di scendere insieme in piazza per una manifestazione non appena miglioreranno le condizioni psico-fisiche del ragazzo per contrastare e condannare ogni forma di violenza.