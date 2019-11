Tour di Di Maio in Sicilia? Schifani: cittadini vogliono i fatti

Schifani (FI), tour Di Maio in Sicilia? Cittadini vogliono i fatti. “La passerella grillina in Sicilia, con tutto il prevedibile seguito di slogan e promesse, vale a ben poco.

I siciliani fanno i conti ogni giorno con la mancanza di posti di lavori, i ritardi infrastrutturali, la frustrazione dei giovani costretti a lasciare l'isola per trovare opportunità: nessun ‘tour promozionale’ basterà a coprire tutto questo". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e ex Presidente del Senato, Renato Schifani. "La Sicilia e il Sud nel complesso - prosegue - sono stati completamente dimenticati nell’agenda governativa, e quel reddito di cittadinanza di cui Di Maio verrà a decantare le lodi non solo non ha prodotto alcunché in termini di occupazione, ma ha persino disincentivato i suoi percettori dalla ricerca di un lavoro. Ciò che serve, ma non si vede, sono investimenti su infrastrutture e formazione, sostegni concreti alle aziende e una politica che possa attrarre nuovi investimenti.

E attendiamo il governo alla prova dei fatti sui nostri emendamenti contro il caro biglietti Alitalia. Della ‘vicinanza’ di facciata la Sicilia non sa che farsene”, conclude.