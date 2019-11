Dieta dell'intestino sano per dimagrire: ecco cosa si mangia

La dieta dell’intestino sano per dimagrire è una dieta che si basa sul consumo di alimenti che danno benessere alla salute dell’intestino. Depurare l’intestino soprattutto durante i cambi di stagione aumenta le difese immunitarie, aiuta a prevenire raffreddori e malanni di stagione.

Ma vediamo quali sono gli alimenti che non devono mancare mai nella dieta dell’intestino sano. A tavola non devono mai mancare gli alimenti ricchi di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre, soprattutto frutta e verdure come zucca, zucchine, cavolo, broccoli, ma anche melograno, mele, pere. Tutti cibi che ci aiutano e ripulire l'intestino e che non possono mancare nella nostra dieta autunnale: ideali da consumare crudi o all'interno di zuppe o salutari centrifugati. Da evitare invece i cibi ricchi di zuccheri che contribuiscono ad infiammare l'intestino e, in generale, tutti quei prodotti confezionati ricchi di farine raffinate e conservanti. Depurare l'intestino nel cambio di stagione aiuterà anche a perdere peso: in questo modo, infatti, elimineremo dal nostro organismo tutte le tossine che contribuiscono a rallentare il nostro metabolismo.

Ma ecco i cibi che dobbiamo assolutamente inserire nella nostra dieta d'autunno per disintossicarci e restare in forma: il cavolfiore poiché è ricco di minerali e aiuta a combattere i disturbi intestinali, i cavoletti di bruxelles in quanto sono antiossidanti e aiutano a prevenire il tumore al colon, la zucca in quanto è ricca di fibre svolge un'azione lassativa. le zucchine che contengono poche calorie e combattono la stitichezza, i broccoli per prevenire i tumori e proteggere le vie respiratorie, la rapa in quanto svolge un’azione antinfiammatoria e diuretica, le patate dolci che facilitano la digestione e proteggono stomaco e intestino, le mele che aiutano a combattere le infiammazioni intestinali, le pere che depurano e favoriscono la regolarità dell'intestino, la melagrana elimina le tossine e depura il sangue e la papaya che favorisce la digestione ed è ricca di antiossidanti.