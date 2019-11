Il deputato nazionale Nino Minardo passa con la Lega di Matteo Salvini. L’incontro di oggi con Matteo Salvini – scrive Nino Minardo in un post pubblicato su Facebook - ha sancito la conclusione di un percorso di dialogo che va avanti da mesi e l’inizio del mio percorso politico con la Lega.

Una scelta maturata con la convinzione che da qui possiamo lavorare per trovare quella chiave di volta che rafforzi, con le idee, un centrodestra che ha voglia di rigenerarsi anche in Sicilia. Sono contento di poter dare il mio contributo per fare crescere ancora di più la splendida squadra del partito in Sicilia, messa a punto da Stefano Candiani, che ringrazio di cuore. Mettiamoci al lavoro, insieme e partendo dai territori”.