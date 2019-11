Dieta del pesce: ecco come dimagrire in 7 giorni

La dieta del pesce consente di dimagrire fino a 3 kg in salute. la dieta del pesce azzurro è una dieta che vieta il consumo di ogni tipo di dolce o snack salato e ogni tipo di bevanda alcolica. Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno nella dieta del pesce per dimagrire fino a 3 kg in una settimana.

Lunedì: colazione con un tè verde senza zucchero, due biscotti integrali. Spuntino: una male. Pranzo: insalata mista 40 g di aringhe, 30 g di pane integrale. Merenda: spremuta di arancia senza zucchero. Cena: 120 g di salmone al forno, zucchine grigliate, 30 g di pane integrale. Martedì: colazione con un tè verde, cereali integrali. Spuntino: macedonia di frutta. Pranzo: 60 grammi di riso con gamberi, 50 g di sardine, 50 di alici. Merenda: una pera. Cena: 150 grammi di pesce spada, verdure grigliate e una fettina di pane integrale. Mercoledì: colazione con un tè verde e due biscotti integrali. Spuntino: una pera o un pompelmo rosa. Pranzo: 80 grammi di spaghetti integrali al pomodoro con alici, 100 g di tonno fresco alla griglia con insalata. Merenda: uno yogurt magro e 5 mandorle. Cena: 120 g di pesce spada alla griglia, insalata mista, 30 g di pane integrale.

Giovedì: colazione con un tè verde e due biscotti integrali. Spuntino: spremuta di pompelmo o due fette di ananas. Pranzo: 70 grammi di riso con ragù di pesce, insalata di pomodori, 40 grammi di sgombro. Merenda: una mela. Cena: minestrone, 70 grammi di pesce sciabola, 30 grammi di pane integrale. Venerdì: colazione con un tè verde, cereali integrali. Spuntino: due biscotti integrali o un tè verde senza zucchero. Pranzo: 80 g di pasta integrale al sugo di aguglia, 100 g di pesce spada, pomodori. Merenda: uno yogurt magro. Cena: 120 g di salmone al forno, insalata mista, 30 g di pane. Sabato: colazione con un caffè amaro, 2 biscotti integrali, 1 banana. Spuntino: una pera. Pranzo: 80 grammi di riso con zafferano e gamberetti. Merenda: una pera o due mandarini o una arancia o un bicchiere di latte. Cena: 100 g di sgombro al forno, lattuga con pomodori e olive, 30 g di pane integrale.

Domenica: colazione con un bicchiere di latte e due biscotti integrali. Spuntino: spremuta di agrumi senza zucchero. Pranzo: 50 g di pasta integrale al pomodoro, alici in insalata verde. Merenda: due kiwi. Cena: 100 g di tonno, verdure miste grigliate. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete, altre patologie o alle donne in gravidanza.