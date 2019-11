Ezio Greggio rinuncia a cittadinanza Biella dopo polemiche per no a Segre

Polemiche per la decisione del Comune di Biella di concedere la cittadinanza onoraria al conduttore tv Ezio Greggio, dopo che invece nei giorni scorsi la stessa amministrazione aveva respinto la proposta di alcune liste civiche di dare l'onorificenza alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all'Olocausto.

Una decisione che ha sollevato critiche e proteste. A smontare le polemiche ha pensato il diretto interessato, Ezio Greggio, che ha rinunciato alla cittadinanza onoraria per "rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre, per tutto cio' che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria". "Non e' una scelta contro nessuno - spiega il conduttore di Striscia la Notizia -, ma una scelta a favore di qualcuno, anche per coerenza e rispetto a quelli che sono i miei valori, la storia della mia famiglia e a mio padre che ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento". "Ho appreso con dispiacere la notizia della rinuncia di Ezio Greggio al conferimento della cittadinanza onoraria da parte della Citta' di Biella - commenta in una nota il sindaco di Biella Claudio Corradino -. Questa strumentalizzazione, costruita ad arte e di proposito politicamente, non porta del bene a Biella.

Accettiamo la decisione e va bene cosi', l'unico errore che ha fatto l'amministrazione forse e' stato quello di non far comprendere appieno che il conferimento a Greggio rispetto alla mozione riferita alla senatrice Segre sono due eventi completamente separati l'uno dall'altro. Per Biella e i biellesi e' un'occasione persa".

(ITALPRESS)