Ripartono le strisce blu a Vittoria: ecco quando

“In più di un’occasione, come Confcommercio, abbiamo seguito con impegno il percorso della riattivazione delle zone blu a Vittoria. Sono stati parecchi gli incontri che tutto il direttivo ha tenuto con il commissario Gaetano D’Erba, sempre aperto al dialogo e al confronto con la nostra associazione.

Adesso, finalmente, tutto potrà prendere il via perché già il Comune ha predisposto, con apposita ordinanza, il rifacimento della segnaletica nei quadrilateri interessati dal rifacimento della zona blu”. A dirlo è il presidente di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, il quale aggiunge: “Invitiamo la cittadinanza alla massima attenzione nel periodo che va dal 20 novembre ai successivi 13 giorni feriali, quindi non consecutivi, per evitare di sostare la macchina nelle zone predisposte al rifacimento della stessa segnaletica onde evitare la rimozione coatta dell’auto. Esprimiamo enorme soddisfazione perché da sempre sosteniamo che Vittoria, al giorno d’oggi, risulta ricevere attenzioni da parte dei comuni limitrofi in ordine all’offerta commerciale presente al suo interno, segno di un’economia che vuole mettersi in gioco per dare il meglio di sé a tutti coloro che credono nella nostra città.

Stiamo, infatti, parlando di un quadrilatero commerciale che adesso è pronto già, in occasione del mese di dicembre, a garantire i flussi dei consumatori in concomitanza con le festività grazie anche al ricambio del parcheggio necessario per chi vuole fare shopping in centro”. “Abbiamo avuto rassicurazioni anche sul fatto – prosegue il presidente Lenzo – che il nuovo percorso inizierà con una settimana di cortesia per riabituare il cittadino alle zone blu. Ciò per evitare di subire sanzioni quando ancora non si è presa la mano su come ripartire con il sistema del parcheggio a pagamento. Ancora una volta, come Confcommercio comunale di Vittoria, siamo stati protagonisti nell’intrattenere il dialogo con chi oggi amministra la città per la risoluzione delle problematiche economiche e sociali di Vittoria”.