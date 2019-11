Omicidio Peppe Lucifora: arrivano i Ris di Messina

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri sull’omicidio di Peppe Lucifora, il cuoco modicano di 58 anni ucciso nella sua casa al quartiere Dente a Modica tra sabato 9 novembre domenica 10 dicembre. Stamattina nella casa di Peppe in via Largo XI Febbraio sono arrivati i Ris di Messina per individuare tracce utili per l’indagine.

I Ris lavoreranno per trovare qualsiasi traccia di chi ha trascorso in quella casa le ultime ore di Peppe. I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Francesco Riccio e dal procuratore capo Fabio D’Anna, hanno ascoltato le persone più vicine alla vittima. Al momento dalle autorità competenti non è stata data nessuna informazione sulle indagini. Da giorni circolano però varie ipotesi sull’omicidio di Peppe, tutte ipotesi che però non hanno nessuna conferma ufficiale. (Foto repertorio)