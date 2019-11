L'omicidio di Peppe Lucifora a La Vita in Diretta VIDEO e FOTO

L’omicidio di Peppe Lucifora a La Vita in Diretta su Rai Uno. Oggi una inviata della famosa trasmissione pomeridiana condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano in onda su Rai Uno si è collegata in diretta da Modica.

La giornalista invata ha spiegato che i Ris di Messina arrivati stamattina a Modica si trovano ancora all’interno della casa di Peppe Lucifora al quartiere Dente in cerca di altri indizi che potrebbero servire a risalire alla persona che ha ucciso il 58enne modicano. La chiave dell’omicidio è legata alla vita privata del cuoco modicano, una vita privata molto riservata. Nelle prossime ore si potrebbe avere una svolta alle indagini.