Lavori al Castello di Donnafugata: crolla muro cinta

Lavori urgenti di ripristino, per crollo parziale del muro di cinta del parco del Castello di Donnafugata di Ragusa. Con determina n. 496 del 19 novembre scorso del Settore IV Gestione del Territorio – Infrastrutture – Politiche del verde – Servizi cimiteriali sono stati affidati alla ditta Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio di Ragusa i lavori urgenti di ripristino, per crollo parziale, del muro di cinta del parco del Castello di Donnafugata per un importo di € 9.662,40 Iva inclusa.

Il crollo si è verificato a causa delle avverse condizioni atmosferiche verificatisi nella notte notte tra il 12 e il 13 novembre scorsi.