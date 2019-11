Festa dell'albero in Sicilia a Scicli, Taormina e Bagheria

Il 21 novembre porteremo verde e bellezza nelle città piantando nuovi alberi. Un gesto concreto per ricordare che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c’è futuro.Ecco alcuni appuntamenti in programma a Scicli, Bagheria e Taormina.

Ogni anno il 21 novembre celebriamo gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita. Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Insieme ai giovani e giovanissimi studenti delle tante scuole italiane che aderiscono all’iniziativa, metteremo a dimora giovani alberi nei giardini delle scuole, nei parchi urbani, nelle aree abbandonate al degrado. Un gesto concreto per restituire alle comunità spazi vivibili e accoglienti e ricordare che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c’è futuro.

Appuntamenti in Sicilia (in aggiornamento):

Festa dell'albero 2019 eventi del circolo Legambiente Bagheria e dintorni

21 novembre ore 10:30 Scuola Cirincione piantumazione di un alberello nel giardino. Ore 16,30 in Corso Umberto per piantumare aranci amari, donati dalla facoltà di Agraria di UniPa al comune di Bagheria, in collaborazione con alte associazioni.

24 novembre Festa dell'albero in condominio. Piantumazione di alberelli, donati da Legambiente, nel giardino del condominio Santa Marina di Bagheria che partecipa al progetto nazionale Civico 5.0.

26 novembre piantumazione di un arancio amaro alla Scuola dell'infanzia Arké di Bagheria.

Circolo Legambiente Taormina Valle Alcantara

21 novembre a Francavilla di Sicilia. Ore 9.30 Teatro Comunale “Un Albero per il clima”. Ore 11.00 piantumazione lungo torrente Zavianni, zona campo sportivo

22 novembre ore 9.30 Villa Comunale di Taormina con le scuole materne ed elementari

25 novembre ore 9.30 a Forza d’Agrò

29 novembre ore 9.30 aula magna scuola Ugo Foscolo/ Taormina lezione sulla fitodepurazione. Ore 11.00 piantumazione nel giardino della scuola.

Circolo Legambiente Scicli Kiafura

21 novembre. Ore 10.00. Anche a Scicli, grazie alla generosità di alcune aziende del territorio che doneranno piante di ulivo, carrubo, limoni, erbe aromatiche e grazie alla collaborazione del Centro anziani di Jungi e di alcuni genitori che daranno una mano a creare le buche per mettere a dimora le piante, alcune aree dei cortili delle scuole di Scicli potranno ricevere nuove piante per rendere questi spazi più accoglienti. Aderiscono alla Festa dell'Albero gli Istituti comprensivi "Don Milani", con le classi prime della scuola media e le scuole dell'infanzia di Via dei Fiori e via Pietro Nenni; "Elio Vittorini" con classi delle elementari e delle medie dei plessi San Nicolò , Donnalucata e Cava d'Aliga; "Dantoni" con le classi della scuola dell'infanzia di Valverde e Villa Penna.