Festa dell'albero a Ragusa: sarà inaugurata anche la casetta degli insetti

Domani, giovedì 21 novembre, in via Ramelli a Ragusa la prima delle iniziative in programma per la Festa dell’Albero. Alle ore 11 di domani giovedì 21 novembre, nell’ambito delle iniziative inserite nel programma della “Festa dell’Albero” promosse dall’Amministrazione comunale ed in particolare dall’assessorato al verde pubblico con la collaborazione dell’Azienda Foreste Demaniali, nell’area di proprietà comunale di via Ramelli (percorrere via Ettore Fieramosca e svoltare la prima traversa a destra subito dopo il bar Bruscé), in cui è stata avviato un intervento di riqualificazione arborea, si procederà alla piantumazione simbolica di alcuni alberi.

Nella stessa area verrà inaugurata anche la “casetta degli insetti” realizzata con il supporto dell’architetto Loredana Tumino, da parte dei bambini della Scuola dell’infanzia “Bruno Munari - Mariele Ventre” che saranno presenti alla cerimonia. Si tratta di un rifugio per le specie più deboli e vulnerabili alla mancanza di biodiversità e rifugio degli impollinatori per proteggere così alberi e coltivazioni dagli attacchi di parassiti. Alla Cerimonia interverrà in rappresentanza dell’Amministrazione comunale il vice sindaco Giovanna Licitra.